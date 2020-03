Tres fáciles postres para hacer con la ayuda de los niños de la casa y sin horno

¿Quiere hacer postres en casa, pero no dispone de horno o no le gusta usarlo? En temas de repostería hay muchas recetas que se pueden hacer sin utilizarlo, siendo una excelente opción para comer algo dulce, rico y fácil, sin complicaciones.

Además, se trata de elaboraciones perfectas para preparar en familia con la ayuda de los más pequeños, sin riesgo de algún tipo de quemadura.

Cocinar postres sin horno no es tan complicado como parece, tenemos algunas ideas para ustedes.

1. Arroz con leche

Ingredientes

• 100 gramos de arroz

• 1 litro de leche entera

• 1 trozo de cáscara de limón y de naranja

• 1 rama de canela

• Canela en polvo

• 70 gramos de azúcar

• 10 gramos de mantequilla

Arroz con Leche

Preparación

1. En una olla sirva la leche, el arroz, las cáscaras de los cítricos y la rama de canela. Caliente a fuego medio y no deje de remover.

2. Cuando esté caliente, pero que no llegue a ebullición, deja de cocinarla (esto porque la leche pasados los 95-100ºC se quema y toma un sabor desagradable). Remueva cada cinco minutos para asegurarse de que el arroz con leche no se pegue y para liberar el almidón. Así quedará más cremoso. Recuerde que no debe llegar a hervir en ningún momento.

3. Pasados unos 45 minutos, cuando el grano esté casi hecho, deberá añadir el azúcar. Deje cocinar 10 minutos más, hasta que el arroz esté bien blando.

4. Apague el fuego y añada la mantequilla. Quite las cáscaras y la canela en rama y mezcle bien.

5. Luego ponga el arroz con leche en platos individuales. Puede decorar con un poco de canela molida para darle el toque final.

2. Cheesecake de limón y oreo

Ingredientes

• 12 galletas de limón Oreo trituradas en migas

• 1 paquete (8 onzas) de queso crema

• Cáscara de dos limones

• 2 cucharadas de jugo de limón

• 1/2 cucharadita de extracto puro de vainilla

• 4 cucharadas de gelatina de limón en polvo

• 1 cubeta (8 onzas) de cubierta batida (descongelada)

Preparación

1. Divida uniformemente las migas de galleta entre sus platos o vasos individuales para servir y presione en la parte inferior de los mismos para formar una capa de corteza.

2. En un tazón grande, con una batidora eléctrica, mezcle el queso crema hasta que quede suave. Agregue la ralladura de limón, el jugo de limón y la vainilla y mezcle para combinar.

3. Espolvoree el polvo de gelatina sobre la mezcla de queso crema y mezcle a velocidad media-alta hasta que esté completamente combinada. Con una espátula, doble la cubierta batida hasta que esté bien mezclada.

4. Ponga uniformemente el relleno con una cuchara en los platos individuales. Cubra con plástico y refrigere por lo menos dos horas antes de servir.

5. Si lo desea, adorne con cobertura adicional de crema batida y gajos de limón.

3. Galletas de avena

Ingredientes

• 1 ½ taza de azúcar morena

• 1/2 taza de leche

• 1/2 taza de mantequilla sin sal

• 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar

• 3/4 taza de mantequilla de maní (suave o crujiente)

• 2 cucharaditas de extracto de vainilla

• 3 tazas de avena de cocción rápida

Galletas de Avena

Preparación

1. Cubra dos bandejas para galletas con papel pergamino.

2. En una olla grande a fuego medio, combine el azúcar, la leche, la mantequilla y el cacao. Revuelva hasta que la mantequilla se derrita.

3. Ahora lleve la mezcla a ebullición completa y deje que hierva durante 90 segundos. Cuando se cumpla el tiempo, retire la sartén del fuego. Agregue la mantequilla de maní y la vainilla y revuelva hasta que la mantequilla se derrita.

4. Agregue la avena y revuelva para incorporar completamente.

5. Con una cuchara mediana para galletas, ponga las galletas en las bandejas. Si lo desea, use una cuchara o la parte inferior de un vaso para aplanar ligeramente y dar forma a las galletas redondas.

6. Deje reposar las galletas hasta que se enfríen y endurezcan. Ahí estarán listas para probarlas.

