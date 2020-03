Descuentos y juegos gratis para PlayStation 4

En esta cuarentena nuestro tiempo disponible para probar algún videojuego nuevo es tal vez mucho más amplio que antes. Particularmente si tenemos alguna consola casera como la PlayStation 4.

El confinamiento obligado ha obligado a la PlayStation Network a bajar sus velocidades de descarga en Europa. Pero no ha afectado en lo más mínimo la calidad de catálogo.

Ante la cuarentena detonada por la pandemia del Coronavirus Covid-19 la PlayStation Network (PSN) tiene una alta demanda de conexión.

Pero, curiosamente, algo que muchos no consideran es que la PSN tiene un importante y entretenido listado de juegos gratuitos. Así es, títulos de los que puedes disfrutar sin necesidad de pagar un sólo centavo.

De modo que hemos decidido hacer aquí una breve lista con los títulos que pueden obtener al momento para entretenerse un poco:

Fortnite

Call of Duty: Warzone

Destiny 2

Apex Legends

eFootball PES 2020 Lite

Realm Royale

Dauntless

Warframe

Paladins

Path of Exile

Como podemos observar la mayoría de estos títulos corresponden al cada vez más popular género de Battle Royale.

Durante esta cuarentena hay un montón de juegos (más o menos) gratuitos que puedes descargar en tu Nintendo Switch para volver más entretenidos los días.

Muchos de los juegos ya los vimos en nuestra guía de títulos gratuitos para la Nintendo Switch, sólo que aquí hay una condicionante nueva.

Ya que en algunos de los casos será necesario tener activa una cuenta de PlayStation Plus para poder disfrutar del multijugador. Pero hay muchos que no lo exigen, como Fortnite o CoD: Warzone.

Megamarzo

Pero también hay algunas ofertas llamativas con su llamada Promoción de Megamarzo, en donde hay juegos como Borderlands 3, Resident Evil 2, GTA V y The Last of Us a precios con descuentos sustanciales de hasta el 50%