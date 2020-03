Coronavirus en Ecuador: El 88% de los contagiados tiene síntomas leves

Este viernes 27 de marzo, Santiago Tarapués, director nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud entregó más información sobre los 1595 casos positivos de coronavirus en Ecuador. Agregó que el 88% tiene síntomas leves.

Cuando se le preguntó porque la cifra de tres casos recuperados no ha aumentado, mencionó que estos pacientes epidemiológicamente pasaron el proceso de recuperación y que posterior a este sus resultados dieron negativo, es decir no hay ninguna carga viral en su organismo.

"Ante eso, es necesario recalcar que hay un grupo de personas que se encuentran clínicamente bien. El 88% de los 1595 casos confirmados se refieren a personas que se encuentran en aislamiento domiciliario. Es decir, pacientes que no tienen una gran afectación en su salud o que tienen síntomas muy leves", señaló.

También agregó que dentro de este grupo de personas existe otro grupo que aún estando sin sintomatología, incluso cuando han pasado su período de tiempo (14 días de aislamiento) se les ha vuelto a realizar la prueba de Covid-19 y sigue dando positivo. Esto quiere decir que la carga viral todavía se encuentra en su organismo y pueden contagiar a personas.

Sobre la recuperación de una persona en Azuay:

Ayer se conoció sobre la recuperación de una persona en Cuenca. Tarapués explicó por qué todavía no puede estar en la cifra de casos recuperados. "En efecto, sí, la persona está recuperada clínicamente, ya no presenta sintomatologías. Sin embargo, no se puede certificar el alta, debido a que hoy se le realizó la segunda prueba para determinar si todavía tiene el virus o no", especificó el funcionario.

1595 son el total de contagiados por coronavirus en Ecuador, mientras que los fallecidos son 36. Las cifras las anunció la director nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, en una rueda de prensa virtual de este viernes, 27 de marzo, a las 11:00.

