Hombre se graba lamiendo desodorantes y es arrestado durante emergencia sanitaria por coronavirus

Sabemos que la emergencia sanitaria que nos presenta el coronavirus no es cosa de juego. Hay muchos grupos sensibles de personas que pueden presentar síntomas muy fuertes al enfermarse. Otros tantos incluso pueden perder la vida.

AU-D cumple aislamiento desde que llegó de EEUU e impulsa su campaña #músicadesdecaleta AU-D tenía una tos fuerte al volver de EEUU y se puso en aislamiento voluntario.

Pero no todos son conscientes de ello y no es que quieran ver el mundo arder, simplemente no tiene respeto por la vida humana en absoluto. O tal vez solo quieren llamar la atención. Lo que veremos a continuación es el ejemplo perfecto de eso.

Hace poco un hombre se grabó a sí mismo lamiendo una fila completa de desodorantes. Lo peor de todo, es que se grabó a sí mismo mientras lo hacía y lo subió a redes sociales. De acuerdo a lo que dice, su objetivo bien puede ser infectarse a sí mismo con coronavirus o infectar a otros.

Este el video, que fue borrado después, pero lo subió otro usuario para levantar una demanda pública.

Es gracias a este video y la popularidad que ganó en Twitter que se pudo dar con el paradero de este hombre. Se pudo identificar su nombre y lugar de residencia, por lo que la policía de Warrenton, Missouri (Estados Unidos) logró arrestarlo.

Coronavirus walmart

“Un residente local que grabo un video de sí mismo lamiendo mercancía después de hacer un comentario sobre el 'coronavirus' en Walmart y subirlo a redes sociales ha sido detenido", señaló el departamento de policía de la Ciudad de Warrenton.