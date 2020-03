Cynthia Viteri informa que ha sido contagiada por coronavirus

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, mediante un video dio a conocer que fue contagiada de coronavirus, este 19 de marzo.

"El día de hoy me informaron que he sido contagiada de coronavirus. Tengan la certeza de que seguiré animando esta ciudad y protegiendo a los guayaquileños".

También envió un mensaje a su familia "A mis hijos que se están enterando por este medio, no vengan pequeños. Les escribí una notita porque se me hace difícil hacerles entender. Los amo mucho. Papá y yo estaremos bien".

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1

