¡El planeta se recupera! Aguas cristalinas en Venecia sorprenden al mundo

En redes sociales se viralizaron imágenes que han impactado al mundo, pues las aguas de los canales de Venecia en Italia se han tornado cristalinas, después de una semana de cuarentena en toda Italia debido a la pandemia del coronavirus.

Usuarios en redes sociales compartieron en sus perfiles videos y fotografías de los canales acuáticos, que normalmente siempre están repletos de turistas de todo el mundo, donde se pasean por Venecia en góndolas, pero ahora todo luce vacío.

La paralización de los barcos han permitido observar a los peces que habitan en esa zona turística italiana.

Junto a la plaza de San Marcos se encuentra el río Ferali, y se encontraba totalmente limpio, lo cual es algo inusual. De igual manera, se podían observar cisnes nadando. Esto se podía apreciar en épocas de antaño.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y las personas han reaccionado alegando que "somos nosotros quienes destruimos el planeta". Destacaron la recuperación del planeta y la reducción de contaminación en la zona.

Here's an unexpected side effect of the pandemic – the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/inEOiZ7OWV

