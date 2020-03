Coronavirus: Este 18 de marzo operará el 10% del transporte público en Quito

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una entrevista con Teleamazonas, informó que tras conversaciones entre el COE nacional con el alcalde de Quito, Jorge Yunda, se llegó a un acuerdo para que este miércoles 18 de marzo del 2020 opere el 10% del transporte público en Quito.

"El alcalde de Quito me dijo anoche, que el día de hoy vamos a tener un mínimo de transporte público funcionando. El 10% de lo que funciona el transporte normal para que se puedan movilizar las personas que trabajan en alimentación, salud, en seguridad, producción de víveres de primera necesidad o de productos sanitarios", aclaró Romo.

Cabe resaltar que si NO se trabaja en esas áreas, está prohibido salir a las calles, pues desde este miércoles, sí se aplicarán sanciones. En Quito se sancionará con multas de hasta $6.000 dólares.





"No ocupemos esos espacios porque tenemos que colaborar para que estas personas lleguen a su trabajo. Entonces, es fundamental el trabajo de los alcaldes, pero en colaboración con el Gobierno porque las medidas totales, suenan bien como anuncio, pero en la práctica, si no puede llegar un médico, o una ambulancia, o si no tenemos comida, vamos a tener problemas tan o más grave que con esta pandemia".

La ministra de Gobierno volvió a recordar que Ecuador se encuentra en emergencia sanitaria y en Estado de Excepción para la cual se han establecido medidas estrictas de movilidad tanto para vehículos como peatones. Manifestó que las personas que deben salir por una emergencia deben llevar el salvoconducto con un documento que sustente la emergencia que va a realizar. Caso contrario se sancionará con prisión.

Cabe recordar que todo vehículo particular tiene restricción, salvo motos para circulación de alimento o medicinas con un solo pasajero, taxis y distribuidores de gas; podrán circular: martes jueves y sábados cuya placas sean pares y lunes, miércoles, viernes y domingo impar y cero.

El vicepresidente de la República mencionó que la sanción va de 1 a 3 años de prisión.

