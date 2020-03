Actriz de 'La Casa de Papel' da positivo para coronavirus

El coronavirus llegó a 'La Casa de Papel' y es que una de las actrices principales y que más se ha ganado el cariño del público tiene coronavirus. Se trata de Itziar Ituño, quien interpreta a 'Lisboa' y es la novia de 'El Profesor' en la exitosa serie española. Ella misma confirmó la noticia en su perfil de Instagram donde instó a sus 2.5 millones de seguidores a ponerse "la vacuna de la responsabilidad".

"Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común", es parte del mensaje que la amada 'Lisboa' publicó.