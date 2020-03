Coronavirus: 179 eventos suspendidos tras operativos de control en Ecuador

View this post on Instagram

Así lucen el parque La Carolina y el parque Bicentenario, ubicados en el norte de #Quito. La afluencia de público a estos espacios de recreación es mínima, luego de que el Gobierno Nacional y el Municipio capitalino anunciaran la emergencia sanitaria y, con ello, la restricción en varios parques, museos, y teatros del Distrito Metropolitano. . . Fotos: API . #COVID19 #CoronavirusEcuador #EmergenciaSanitaria #Pandemia