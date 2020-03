El alcalde de Quito, Jorge Yunda, confirmó que la medida de "Hoy No Circula" continúa suspendida por la siguiente semana desde el 16 al 20 de marzo. Así lo anunció este viernes en la reunión del COE Metropolitano.

El Municipio de Quito evaluará y determinará el domingo 22 de marzo si continúa o no la suspensión. La restricción vehicular fue suspendida después de anunciar la emergencia sanitaria en la capital donde indicó que vehículos escolares no circularán. Aseguró que no habrá demanda en las horas pico.

Además, el Burgomaestre indicó que las medidas tienen base en los protocolos que manda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas en Quito se controlaran para evitar que el virus se propague. "Hoy, en este momento, debemos tomar las medidas respectivas en el tema de la prevención".

Yunda solicitó además, a las personas que adquieran un tag para el pago de peajes en la ciudad y evitar el pago manual que puede ser una forma de transmisión del virus. El Alcalde también pide que los ciudadanos eviten el consumo de productos en la vía publica y anticipó que las medidas se irán tomando luego de análisis.

"Hoy No Circula" no regirá desde el 16 al 20 de marzo / Municipio de Quito

