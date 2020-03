VIDEO: Actor italiano quedó atrapado con el cuerpo de su hermana que habría fallecido por coronavirus

Luca Franzese, un actor italiano publicó un video en sus redes sociales un video pidiendo ayuda porque quedó atrapado con el cadáver de su hermano que falleció la noche anterior "posiblemente con coronavirus".

“Mi hermana está muerta en la cama, no sé qué hacer, no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me abandonaron”, dice desesperado el también fisicoculturista que vive en Nápoles.

“Yo me puse en una cuarentena forzada, hoy podría estar yendo a todos lados y difundir el virus si estoy contagiado… A nadie le importó. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona con factores de riesgo, y a nadie le importó nada. Estamos arruinados, Italia nos abandonó", concluye.

Las impactantes imágenes se han viralizado. En el video afirma que no muestren el video ni a niños, ni ancianos.

Franzese, fue entrenador de MMA y participó en la serie italiana “Gomorra”.

Según medios italianos en la casa donde está Franzese también están sus padres ancianos y otra hermana con su esposo y dos hijos.

¡Advertencia, fuertes imágenes!

Luego realizó otro video en el que contó que la prueba de su hermana fue positiva. Finalmente, en una tercera filmación, el hombre afirma que no había tenido contacto con su hermana hasta antes del sábado.

La policía se contactó con Franzese, indicándole que algunas compañías funerarias podían hacerse cargo del cuerpo. Pero como la familia no sabían el resultado, no se tomaron medidas.

Finalmente, el cadáver fue entregado a una agencia funeraria equipada con los dispositivos de protección.