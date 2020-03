Turistas con discapacidad visual disfrutaron de Cuenca

Turistas con discapacidad visual, caminaron por Cuenca y pudieron disfrutar de esta ciudad, gracias a las facilidades que mantuvieron durante su estadía, llevándose los mejores recuerdes de sus vacaciones.

De acuerdo a la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Turismo, el nutrido grupo conformado por 16 personas, 12 de ellos con discapacidad visual, llegaron a la ciudad con la intención de conocer su cultura, patrimonio, artesanías, saborear su gastronomía y sentir su naturaleza.

Los turistas lograron recorrer tiendas de sombreros de paja toquilla, Parque Calderón, Catedral de la Inmaculada, Plaza de las Flores, Convento Carmen de la Asunción, algunas cafeterías y concluyó en el Parque Nacional Cajas.

#Noticia | Un grupo de turistas europeos con discapacidad visual, disfrutaron de los atractivos de Cuenca. Gracias a sus facilidades y accesos, se llevaron el mejor de los recuerdos de la Atenas del Ecuador👉https://t.co/p21XjWnPzV#EcuadorEsTurismo#CuencaCiudadInclusiva pic.twitter.com/lkigWTWFc2 — Mintur Zonal 6 (@MinturZonal6) March 11, 2020

“Es una ciudad donde he vuelto a vivir, a sentir y descubrir cosas maravillosas. Pude palpar la Catedral de la Inmaculada en miniatura, pienso que es majestuosa, mágica, llena de buena vibra, de esa que necesito y me llevo un poco”, expresó Kristov, turista no vidente.

El grupo está contento y ha podido movilizarse por todos los espacios sin ninguna barrera. Y gracias a su gran olfato, han podido palpar, sentir y llevarse esa buena vibra que tiene esta ciudad. Este año estuvimos una noche en Cuenca, la próxima serán dos o más”, contó Francisco Marañón guía de la agencia Latin America Forol, especializada en “rutas turísticas para personas con discapacidad”.

Trabajo:

En el año 2019 el Ministerio de Turismo del Ecuador capacitó a 295 prestadores de servicios turísticos del Centro Histórico de Cuenca (propietarios y personal de servicio de los hoteles, restaurantes, cafeterías, bares y discotecas, operadores de turismo y agencias de viajes), sobre “Sensibilización para la Atención a Turistas con Discapacidad”, proceso fundamental para hacer de la ciudad un destino inclusivo y para todos. El CONADIS y FENEDIF formaron parte del proceso.