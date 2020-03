FUT reclamó el porqué no bajaron los sueldos a Ministros y Asambleístas

Rechazamos las medidas recesivas anunciadas por el Gobierno y la manera inconstitucional e ilegal con la cual se pretende reducir el salario a los funcionarios públicos, incumpliendo el artículo 328 de la Constitución.

“No nos cayó de sorpresa lo que veníamos diciendo hace rato, las medidas que el Gobierno iba a tomar. Son medidas inconstitucionales", según el artículo 328 de la Constitución.

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.

Eso tiene que quedar bien claro, no hace descuento a los que ganan los grandes sueldos, sino que hace el descuento a los que ganan los miserables sueldos.

"¿Por qué no hace descuento a los grandes sueldos, un ejemplo: los asambleístas? A ellos ni los toca, a de decir porque los necesita ¿Por qué no rebaja a los Ministros, por qué no se rebaja el Gobierno?", cuestionó el sindicalista y presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) Mesías Tatamuez.

"¿Por qué en las medidas no toca a las grandes empresas del país, por ejemplo, la Banca? Ni la toca. Pensábamos que por lo menos iba exigir que rebaje los intereses, porque dice que estamos en emergencia. Ahí va a salvar a la pequeña industria y emprendedores”

“Por que no prohibir que salgan capitales afuera?, si estamos en emergencia. Eso esperábamos que dijeran en esa “mala” ley que aprobaron recién”

Planteamientos

Pedir al Fondo Monetario Internacional la renegociación de la deuda

Cobrar los USD 4 mil millones de deuda a las grandes empresas. Queremos que se cobre a los evasores.

Traer a la gente que ha saqueado al país.

Todas las medidas que hacen es para golpear al sector medio. Eso es ser opositor, no ecuatorianos.

No descartamos nada en tomar nuestras medidas en defensa de los ecuatorianos, derechos humanos. Nos amparamos en el articulo 98 de la constitución, la resistencia.

Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

Tatamuez instó al pueblo ecuatoriano a unirse para combatir la corrupción. “Si el virus que dicen que nos está afectando, la corrupción es peor que el virus en esta patria”.

Durante la rueda de prensa señalaron que si se eliminan los subsidios, se lanzaran a las calles para protestar.