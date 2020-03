Peligroso asteroide sobrevolará la Tierra en abril de 2020

La NASA monitorea de forma constante a los asteroides potencialmente peligrosos que podrían impactar en la Tierra. En febrero anunció que un objeto de un diámetro de 900 metros pasó cerca de nuestro plantea a una distancia de 5,8 kilómetros. Ahora es el turno de otro asteroide que podría tener un efecto devastador por sus enormes dimensiones.

El asteroide en cuestión es el 52768 (1998 OR) y fue descubierto en 1998. Con un tamaño de 1,8 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de diámetro, se encuentra monitoreado de forma constante por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y fue calificado como un objeto potencialmente peligroso.

“¡Hola Tierra!, sobre el asteroide que sale en las noticias, 52768 (1998 OR2), pasará por la Tierra a una distancia de SEIS DIEZ veces más lejos que nuestra Luna! Puse esa *distancia* a escala en el diagrama a continuación de la Tierra / Luna para que lo puedan ver”

Hey Earth, about that asteroid in the news, 52768(1998 OR2), it will pass by Earth at a distance over SIXTEEN times farther than our Moon! I put that *distance* to scale in the diagram below and made Earth/Moon larger so you can see them pic.twitter.com/591f7T7yXm

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) March 4, 2020