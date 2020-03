El Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió un nuevo comunicado este sábado 7 de marzo para informar sobre el estado de salud del turista extranjero que dio positivo para coronavirus en el país la noche del viernes 6 de marzo.

El paciente se encuentra hospitalizado, su condición no ha variado y se encuentra con pronóstico reservado. Con la personas extranjera ya suman 14 casos de COVID-19 en Ecuador.

Sin embargo, cabe resaltar que este caso no tiene relación con la paciente cero, la mujer de 70 años que llegó al país desde España. Ante eso, el Ministerio informó que se ha formado un nuevo cerco epidemiológico con 14 personas que tuvieron contacto con el turista extranjero. Las personas se encuentran en aislamiento y hasta el momento no presentan síntomas.

Se continúa estableciendo el cero epidemiológico de acuerdo a los contactos que tuvo el turista extranjero.

Este es el primer caso de COVID-19 de una persona extranjera, que se registra en el país.

Turista extranjero que dio positivo para coronavirus con pronóstico reservado / Ministerio de Salud

Por otro lado, también se informó que un estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) recibió atención médica al presentar síntomas de afección respiratoria. Tras la respectiva valoración, se determinó que el joven no cumple con el perfil epidemiológico para COVID-19. Sin embargo, como medida de prevención se encuentra aislado y con monitoreo.

