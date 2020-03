En el Business Center de Produbanco se conjugan los negocios y el café

Tan solo pensar en ir al banco puede generar hasta dolor de cabeza: largas filas, tiempo perdido esperando tu turno y estrés de estar parado esperando llegar a la ventanilla. Llevo tres meses en busca de una nueva cuenta de ahorros y no lo he logrado por esta situación que me genera ir a una entidad bancaria.

Ante esta insatisfacción de clientes-como yo- Produbanco desarrolló nuevos conceptos innovadores con la transformación digital y de mejorar la interacción para una necesidad financiera. Al conocer este nuevo centro de negocios pude constatar que el lugar integra en una agencia bancaria, espacios colaborativos de coworking, asesoría financiera y una cafetería. Lo mejor, es que público en general puede llegar, sentirse cómodo, y olvidarse de las filas mientras realiza una transacción o se encuentra trabajando en un nuevo proyecto.

En conversación con el vicepresidente de Planificación y Desarrollo, Fabián Garzón, el nuevo Business Center se abrió al público hace tres meses y ha tenido el impacto esperado. "Se creó este nuevo modelo para que la gente venga y pueda tomarse un café mientras trabaja, pues tenemos la señal de Wi-Fi abierta. Hay una sala de reuniones donde se generan charlas y hacen que este espacio sea de uso gratuito y sirva como un coworking ".

El Business Center de Produbanco está ubicado en la avenida República del Salvador y Portugal, en plena zona financiera de Quito. Cuenta con un diseño moderno, equipamiento tecnológico de vanguardia y un ambiente de calidez. "El centro maneja un concepto de no tener ventanillas. Aquí nos olvidamos de los cubículos y nos tomamos un café mientras el asesor llega a nosotros", agrega Sergio Dávalos, jefe de la agencia.























Publicidad























Actualmente están a la disposición de los clientes dos cajeros automáticos, para hacer retiros y depósitos tanto en cheque como en efectivo. Hay dos quioscos de Servicio al Cliente, donde te brindan una videoconferencia en cualquier ayuda. También hay asesores para ofrecerte productos del banco sobre cuestiones comerciales. "Por ejemplo, si la persona tiene un negocio, se la puede asesorar en cómo impactaría el banco en el proyecto que se está realizando".

Es una realidad

Y fue así, el centro de negocios no me hizo sentir que estaba dentro de un banco. Tomé asiento en un lugar cerca de la ventana, pedí un café y una asesora se acercó a la mesa. Le conversé que necesitaba abrir una nueva cuenta de ahorros y de acuerdo a mis posibilidades me ayudó a crear la mejor. No me estresé, ni me cansé de estar parada. Disfruté de un buen café y me relajé.

El servicio en el Business Center va desde crear una cuenta, hacer un depósito hasta hacer inversiones, créditos, cerrar negocios. Todo lo que Produbanco puede ofrecer.

Produbanco Business Center se encuentra estratégicamente ubicado en la Avenida República de El Salvador y Portugal, Edificio Plaza Real 675 y se la puede visitar de lunes a viernes de 09h00 a 19h00.