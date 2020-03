Coronavirus en Ecuador: por qué cinco contagiados están en su casa

Los cinco casos de coronavirus en Ecuador, familiares cercanos a la paciente cero, continúan en cuarentena domiciliaria, están estables y con síntomas leves. Según el doctor Sergio Mera, coordinador zonal de Salud 9 (Quito), no es necesario que los pacientes cumplan este periodo en un hospital porque no tienen sintomatología grave. "Simplemente es un resfriado. Por el antecedente, se les observará y hará seguimiento durante 14 días".

"Están (los cinco casos) en sus domicilios cumpliendo cuarentena, de acuerdo a los protocolos. No necesitan hospitalización. Presentan sintomatología como rinorrea (congestión nasal en adultos), tos y no hay alza térmica cuantificada por encima de valores normales. La idea es que estas personas eviten salir a la calle y contagien a otras personas", explicó a este diario Mera.

Con respecto al protocolo de la cuarentena, el funcionario explicó que los pacientes están siendo valorados por médicos especializados en el área. Además reciben asesoría telefónica y presencial en sus domicilios. "Esos son los lineamientos que se están siguiendo con estos cinco casos que dieron positivos a COVID-19, con sintomatología leve", reiteró Mera.

Proceso de desechos

Una de las dudas que podría también tener la ciudadanía es cuál es el proceso de desechos que cumplen los cinco casos en cuarentena. Mera detalló que al estar en sus domicilios, todo lo que desechan es eliminado como infeccioso. "Se lo puede hacer en la taza del baño o en una funda roja de desechos infecciosos", dijo.

Por otro lado recordó que quienes puedan tener el virus, y que cuenten con un sistema inmunitario normal no van a desarrollar más que un resfriado común. Sin embargo, un adulto mayor con múltiples complicaciones o patologías agregadas sí podría complicarse.

Se conoce, por los medios en China, que el coronavirus ha dejado a más de 39. 300 recuperados. Después de ello y para evitar recaer en la enfermedad lo ideal sería mantener las medidas de prevención que se han reiterado, de acuerdo con el doctor Mera.

El lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y toallas descartables. Asimismo toser sobre la parte interna del codo y no en la mano. "Son medidas básicas y esenciales para la prevención y evitar propagación". Exhortó a los ciudadanos a no automedicarse y que el uso de mascarillas debe ser aplicado en personas con síntomas respiratorios, "no quienes están sanos".

EFE

¿Qué ha pasado con los 177 contactos? Desde el Ministerio de Salud se informó que en total, son 177 personas que han estado en contacto con la paciente están bajo vigilancia.

Estas personas están en observación, significa que no presentan sintomatología pero de igual forma se les realiza el seguimiento diario con llamas telefónicas y visitas domiciliarias para verificar que no presenten algún tipo de síntoma.

"Hasta el momento no hemos tenido datos para aumentar las cifras de pacientes con coronavirus en Ecuador", cerró

Mera.

Video relacionado