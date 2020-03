Asesinan a Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje de Gohan en Dragon Ball Z

Luis Alfonso Mendoza fue asesinado en un tiroteo la tarde de este 29 de febrero de 2020. Quienes no saben quien es, pues el era actor mexicano de doblaje de Gohan en Dragon Ball Z. Y además ha sido la voz de algunos de los personajes más queridos de series, caricaturas y películas de las últimas décadas como Bugs Bunny en Looney Tunes, o Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

Uno de los primeros reportes de la terrible noticia se conoció en la comunidad 'Yo También Apoyo el Doblaje Mexicano', donde el gremio de actores comenzó a difundir la noticia de la muerte de Luis Alfonso Mendoza, de 55 años.

Luego, diarios mexicanos confirmaron la noticia, en donde los primeros señalan que se trató posiblemente balacera en donde habría fallecido junto con su esposa y su cuñado.

Reacciones de sus colegas

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso… ¡Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día muy triste". Escribió en Twitter Mario C. Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball.

Con un terrible pesar y un estado de shock inminente les comunicamos la terrible noticia de que el actor Y director Luis… Posted by Yo tambien apoyo el doblaje mexicano on Saturday, February 29, 2020

"Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. Descansa en paz", manifestó Eduardo Garza, actor de doblaje de Krillin en el anime de Akira Toriyama, en la red social.

Pronunciamiento de las autoridades

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México comunicaron detalles de los hechos aunque no dieron nombre del actor. Pero contribuyendo con elementos que esclarecen los aparentes motivos del atentado.

"Tres personas perdieron la vida y una más resultó herida en la cabeza, al parecer al atentar contra su vida una vez que causó disparos contra dos hombres y una mujer (…) Primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, lo que ocasionó que el hoy posible responsable disparara contra una mujer que subía a un vehículo color guinda, mientras que también hería a dos hombres que quedaron entre el automotor y la entrada del inmueble", señala un boletín la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Legado de Luis Alfonso Mendoza

El actor siempre será recordado por la mayoría gracias a su papel como la voz de Gohan adulto en Dragon Ball Z. Pero su lista de personajes memorables es extensa. Aquí una muestra breve a manera de tributo:

Bugs Bunny en El show de los Looney Tunes.

Joey Tribbiani en Friends.

Luis en Ant-Man.

Leonardo en Las Tortugas Ninja.

Conde Pátula en Conde Pátula.

Carlton Banks en El Príncipe del Rap.

Caleb en ICarly.

Joaquín "El Chapo" Guzmán en Narcos: México.

Daniel Larusso en Karate Kid II.

Aiacos de Garuda en Los Caballeros del Zodiaco: La Saga de Hades (versión de DVD).

Cube de Dullahan en Los Guerreros del Zodiaco: El lienzo perdido.

Surt de la Piedra "Mystic Stone" en Los Caballeros del Zodiaco Omega.

Kengo Murasame / Nobunaga Kyota en Slam Dunk.

Kon en Bleach.

Reiji Namikawa en Death Note.

