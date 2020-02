Ministra de Salud sobre coronavirus en Ecuador: uso de mascarilla es en caso de sintomatología respiratoria

La ministra de Salud, Catalina Andramuño, se dirigió al país tras confirmar el primer caso de coronavirus en Ecuador. Instó a la ciudadanía a mantener la calma y emplear medidas de prevención. La más importante es el lavado de manos permanente. Se refirió a la utilización de tapabocas. "El uso de mascarilla debe ser en caso de sintomatología respiratoria", dijo. Este llamado ante las personas que han hecho filas en Guayaquil para comprar este producto.

Andramuño pidió a la ciudadanía a no caer en especulaciones, informarse a través de las cuentas oficiales del Estado. Especialmente, la petición de la funcionaria es a no publicar información personal de la paciente. "Debemos ser empáticos. Respetar a la señora y a sus familiares. No es posible que se manejen datos confidenciales en redes sociales. Pido respeto", reiteró la Ministra.

Asimismo, destacó que el comité de emergencia en salud se encuentra activado permanentemente y que cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También aclaró que se trata de entre 80 a 149 contactos, no contagios, que han tenido vínculo con la paciente confirmada. "Tenemos que realizar el seguimiento de estas personas durante 14 días", subrayó.

La funcionaria cerró con el estado de la paciente; se encuentra en condiciones críticas y recibe la atención y cuidados oportunos. A sus familiares se les realizaron las pruebas pertinentes y dieron negativo para el virus.

Control de precios

Por su lado, el Gobernador del Guayas Pedro Pablo Duart se refirió a la situación en Guayaquil. Pues en imágenes se han observado filas en las distribuidoras farmacéuticas para adquirir mascarillas. Ante ello, aseguró que han dispuesto el control de precios y evitar especulaciones en productos de prevención.

"Se está haciendo un control minucioso de precios. No han habido saqueos. Por eso es importante que los ciudadanos consuman información que se genera de los sitios oficiales. Reiteramos, el uso de la mascarilla debe ser cuando se presenten síntomas respiratorios", aportó.

