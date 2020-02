Se robaron una carroza fúnebre con el cuerpo de una mujer

Este insólito hecho ocurrió en las afueras de una iglesia en Los Angeles, el 26 de febrero cerca de las 20:00. La carroza fúnebre tenía dos ataúdes y el personal de la funeraria sacó uno para trasladarlo.

Mientras lo realizaban un sujeto robó el vehículo con el otro cuerpo en su interior que se trataba de una mujer.

To the suspect(s) driving around in a Black Lincoln Navigator stolen from the 700 blk of Rosemead Bl just after 8PM today in uninc #Pasadena:

Out of all the bad decisions you have made, at least make one good one & bring back the deceased person & casket inside the Navigator. pic.twitter.com/Dvo7u94zL1

