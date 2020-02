La Tierra tiene una segunda luna desde hace tres años y no lo sabías

Los investigadores de Catalina Sky Survey que es financiado por la NASA descubrió que la Tierra adquirió una segunda luna, un asteroide llamado 2020 CD3 que es del tamaño de un auto. Sus dimensiones son de 1,9 a 3,5 metros aproximadamente de diámetro. Esta "mini luna" fue observada la noche del 15 de febrero del 2020 desde Arizona, Estados Unidos.

"Gran noticia. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible mini Luna llamada 2020 CD3” menciona el comunicado. El asteroide podría ser tipo C (con una importante composición de carbón, por lo tanto es muy oscuro).

La “mini luna” había sido observada cuatro veces antes, lo que fue suficiente evidencia para que los expertos confirmen que está orbitando nuestro planeta y desde hace tres años.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

