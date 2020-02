México: el terrible testimonio de la mujer que se llevó a Fátima de la escuela sobre el crimen

Gladis Giovana "N", mujer que raptó de la escuela a Fátima, reveló terribles detalles sobre el crimen. Ella y Mario "N" son los implicados en el femicidio de la niña de 7 años. Se conoció de las autoridades que la pareja no actuó por dinero. Y que el motivo del secuestro fue porque el hombre "quería una novia para toda la vida".

Antes las autoridades mexicana, Giovana "N" confesó que ella entregó a Fátima con Mario "N" porque él "quería un regalito". Y si no, abusaría sexualmente de sus dos hijas. Por temor, le llevó a la niña y según, la familia de la menor no le prestaba mucha atención.

Según la información publicada por El Universal, la mujer cuando llevó a Fátima con Mario "N", él le colocó un vestido que recién compró y le pintó las uñas. Añadió que fue ella quien asfixió a la niña con un cinturón que Mario le consiguió.

Tras cometer el crimen, se dieron cuenta que eran buscados por la policía. Por lo que decidieron abandonar el cuerpo de la menor, donde fue hallado. Luego escaparon. En la confesión, ella dijo sentirse arrepentida porque, según ella, no tenía opción. Quería evitar que no atacara a sus hijos. Mientras que el hombre no mostró arrepentimiento.

La pareja son padres de dos niñas (tres y cinco años) y un niño de siete años, el cual estudiaba en la misma escuela de Fátima.

Ha pasado menos de una semana de haber encontrado el cuerpo de la pequeña Fátima en una funda de basura y con signos de haber sido ultrajada. Las autoridades encontraron y capturaron a los presuntos asesinos en una localidad del céntrico Estado de México, vecino a la capital.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, dijo que si bien no se tiene todavía el móvil que llevó a Giovana y Mario al secuestro y asesinato de la menor, lo que sí se sabe es que "no fue por dinero".

Tía de Mario, el feminicida de Fátima, narra cómo murió la pequeña Irma Reyes Castañeda, tía del presunto feminicida de Fátima, Mario Alberto, explicó cómo y por qué ocurrió el feminicidio.

Aunque medios han publicado una entrevista a la tía de Mario, quien los denunció a la policía, en donde asegura que Giovana fue quien mató a la pequeña y el motivo del secuestro fue que su pareja "quería una novia para toda la vida".

No obstante, las autoridades se negaron a confirmar dicha versión y se limitaron a decir que los detenidos están, por el momento, acusados por cohecho, debido a que ofrecieron dinero a los policías para que los dejaran huir.

En las próximas horas se espera la presentación de las pruebas suficientes para que sean presentados ante un juez acusados de feminicidio.

