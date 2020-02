Protestas en Ucrania por la llegada de avión con ecuatorianos y otros evacuados de Wuhan

Ucrania se topó con fuertes obstáculos este jueves para tratar de evacuar de China a unas 70 personas entre ellos cinco ecuatorianos que dejaron el país por el brote de coronavirus. Se registraron protestas cerca de un hospital donde los evacuados permanecerán en cuarentena.

Cientos de vecinos de la región ucraniana de Poltava se manifestaron el jueves por la mañana para tratar de impedir la cuarentena en su poblado por temor a que se propague la enfermedad en la zona. La gente colocó barreras y quemó neumáticos. La prensa ucraniana informó de choques con la policía, que detuvo a una decena de personas.

Ukrainians protests against Coronavirus quarantine hospital in their town pic.twitter.com/PUjpdDQVe7

— Russian Market (@russian_market) February 20, 2020