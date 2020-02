Usar protector y un cielo nublado no te protegen de la radiación solar, ¿por qué?

Se han presentado varios días de radiación “alta” y “extremadamente alta” en el país, especialmente en la región interandina. Precisamente en esta zona se tendrá una radiación entre 7 a 13 puntos. Debido a ello la exposición no debe superar los 25 minutos.

A pesar que el cielo se ha pintado nublado, este no es un factor que frene los efectos del sol en la piel humana. Incluso el uso de protector no asegura estar completamente inmune a los daños de la radiación ultravioleta.

A continuación, desmentimos mitos sobre el cuidado de la piel y la radiación solar

Cuando hay nubes es imposible quemarse

Esto no podría estar más equivocado. Los rayos se cuelan por todas partes aunque esté nublado; incluso pasan a través de la sombrilla. Siempre que salgamos de casa, sea verano o invierno, con el cielo cubierto o no, hay que usar algún tipo de protección; esta máxima se amplía si además vamos a estar en la playa o la piscina.

Usar protección solar durante la mañana es suficiente para el resto del día

Cualquier protector hay que renovarlo cada poco, dependiendo de tu piel. No creas en la fórmula de las dos horas y menos si tienes la piel sensible o no estás nada broceada. Hay que aplicarse en varias ocasiones el protector solar para evitar daños a futuro.

Usar ropa clara cuando hace mucho calor

Es cierto que la ropa clara puede resultar más fresca, pero deja pasar los rayos solares. Así que ir vestido no te protege al 100 % de la radiación solar. Más bien, la ropa de color negro es mucho más segura en los días del sol muy fuerte.

El sol es más seguro en horas de la tarde

El protector es necesario siempre. Si bien es cierto que a partir de las cuatro o cinco de la tarde el sol es menos agresivo porque no está tan alto, pero debes protegerte igualmente.

Medidas adicionales para la radiación extremadamente alta