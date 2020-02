Tres ideas para "inspirar" Quito se exponen en el Museo de la Ciudad

En el Museo de la Ciudad, se expondrán las tres propuestas ganadoras del concurso ‘Corredor Metropolitano de Quito, transforma tu ciudad’, convocado por la Alcaldía de Quito.

La muestra podrá ser visitada de martes a domingo de 09:30 a 17:30 de forma gratuita, para conocer de cerca estas propuestas.

Premiación

El pasado 18 de febrero se entregaron los premios de la última y definitiva fase (la de anteproyectos) del Concurso del Corredor Metropolitano de Quito. Los ganadores son: primer premio el equipo interdisciplinario No. 25 representado por la arquitecta Grace Yépez; el segundo lugar fue para el ante proyecto No 35 representado por el arquitecto Carlos Puerta; el tercer puesto para el ante proyecto No 15 representado por el arquitecto Boris Albornoz. Los participantes recibieron un estímulo económico de 25 mil, 10 mil y 5 mil dólares, respectivamente.

Estas son algunas de las imágenes del proyecto ganador:





Gabriela Mejía, miembro del equipo ganador, dijo que su equipo es interdisciplinario, “nos reunimos para planear un sueño para re-inspirar a la ciudad de Quito”, esto consistió en la identificación de varios perfiles profesionales que aportaron desde su experiencia y la academia representadas por la Pontificia Universidad católica del Ecuador, Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Chile.

