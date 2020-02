‘Yorkie’ será quien interprete la nueva película de “Mi pobre angelito”

Todo listo para el reinicio de “Home Alone” en Disney Plus. Si pensábamos que no existiría actor que pueda superar a Macaulay Culkin, no podíamos estar más equivocados. Archie Yates, quien interpretó a ‘Yorkie’ y se robó la atención en “Jojo Rabbit” cubrirá un papel similar.

Roman Griffin Davis y Archie Yates / Getty Images

Ellie Kemper y Rob Delaney serían, hasta la fecha, los actores que acompañarán a este joven actor en esta nueva producción. Fuentes señalan que Yates, al igual que sus compañeros, no interpretarán a los McCallister.

La foto será producida por Hutch Parker y Dan Wilson. Marca el primer proyecto producido por Twentieth Century Fox para Disney Plus. Dan Mazer, director de Dirty Grandpa, será el responsable de la dirección de la cinta.

Yorki

¿Qué podemos decir de este personaje? Taika Waititi dio uno de los mejores papeles a Archie Yates. Su simpatía, inocencia y camaradería con Jojo nos dejó encantados, y su actuación recibió una nominación al Critics Choice Movie Award.

Archie Yates es originario de Inglaterra. El chico no tiene grandes planes para el futuro y su único proyecto es la nueva cinta para televisión de Mi Pobre Angelito (Home Alone).

Home Alone

Después de 30 años, la idea inicial de plasmar la historia de un niño abandonado por sus padres en plena época navideña vuelve a tomar fuerza. 'Home Alone' o 'Mi pobre angelito' recaudó, en su primer fin de semana, USD 17 millones en 1202 salas de cine.

En suma, se logró recaudar USD 476 684 675 en todo el mundo. Su primera entrega fue la más exitosa de todas las cintas producidas.