¿Michael Jackson abusó de Macaulay Culkin?, esto dijo el actor

El actor que representó a Kevin McCallister en la elogiada película "Home Alone", Macaulay Culkin, reveló durante una entrevista que la última vez que vio a Michael Jackson fue en el baño de un tribunal. El encuentro ocurrió previo a que testifique a favor del “Rey del Pop”; Jackson fue absuelto por abuso a un menor.

Culkin sostuvo que nunca fue víctima de ningún tipo de abuso por parte del interprete de 'Thriller'. Las declaraciones el actor de 39 años van contra lo mostrado en el polémico documental ‘Leaving Neverland’.

"Voy a comenzar con la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría totalmente. Y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto. Pero no, nunca vi nada; él nunca hizo nada", afirmó.

Años de convivencia con Michael Jackson

El relato de Culkin no dejó en buen lugar a Wade Robson y James Safechuck, quienes alejaron que la estrella abusó sexualmente de ellos cuando eran niños. El actor negó que él viviera algo parecido a lo que ellos sentenciaron.

Se presentó al casting de Once Upon a Time in Hollywood

“Fue un desastre. Yo no me habría contratado. Soy terrible haciendo pruebas de casting, y esta fue mi primera vez en casi ocho años. La gente cree que estoy loco. Y hasta hace un año no me había dejado ver demasiado, así que lo entiendo”, puntualizó Macaulay Culkin.

La estrella infantil, actualmente, se mantiene ocupado con su sitio web de estilo de vida y podcast. Además, pronto desea convertirse en padre. Culkin indicó que “practican” constantemente con su novia Branda Song.

“Nada te excita más que cuando tu mujer entra en la habitación y dice: ‘Cariño, estoy ovulando’", bromeó.

