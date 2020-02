Adolescente en Guayaquil se recupera de lesiones por reto 'Rompecráneos'

Una mujer en Guayaquil denunció a través de redes sociales lo que ocurrió con su hijo. Alex fue víctima del peligroso reto 'Rompecráneos', el mismo que lo dejó gravemente herido.

A través de Facebook, Patricia Giler decidió contar la historia de lo ocurrido con su hijo. El joven quedó herido después de que dos de sus compañeros le pidieran saltar para luego empujar sus piernas. Él cayó de espaldas en las baldosas y quedó inconsciente.

Reto del "agua hirviendo" ha causado muertes El reto del "agua hirviendo"produce quemaduras severas y en algunos casos las víctimas han perdido la vida.

El joven no podía reconocer ni a sus hermanos, luego fue trasladado al hospital. "Fue aún peor ver y recibir a mi hijo como un pedacito de algodón inerte, con la mirada perdida, balbuceando incoherencias, que no paraba de vomitar, transparente…solo el amor a él me hizo fuerte", relató su madre.

Los médicos le pusieron oxígeno, vía, medicinas, yo luchaba porque no se durmiera, pero él seguía con la mirada perdida y cerraba y abría los ojos. A los 30 minutos, me dijeron que ya estaba estable, el dolor empezaba a ceder y lo llevaron a hacerse radiografias, tomografías, electrocardiogramas y demás.

Pronunciamiento de Alex

Después de varios días de lo ocurrido, la mañana de este martes 11 de febrero de 2020, la madre del joven se pronunció nuevamente. A través de Facebook informó que Alex se está recuperando, además compartió una publicación de su hijo donde decía: "Estoy bien. Me estoy recuperando".

YouTube prohíbe los videos de retos virales y desafíos peligrosos La actualización de las políticas de Youtube se produce después de las polémicas generadas el año pasado por varias bromas o retos virales en los que los creadores protagonizaban acciones de este tipo.

Aquí la historia completa:

Video relacionado