Video de playa en Montañita genera reacciones en Twitter

Un video de playa en Montañita es tendencia en Twitter. Los usuarios han publicado sus reacciones ante lo que en las imágenes se ve. En un canal de desfogue de agua que se conecta al mar, se observa lo que parece ser una capa de alguna sustancia.

"No es por nada pero creo que nunca me he bañado en Montañita". "Una razón más para no ir a Montañita. Imagínate en Carnaval". "Pobre Montañita, ya van a destruir su mar como Manta". "(…) castigar a los responsables (…)". Son algunos de los comentarios que se leen en la red social sobre el video.

El clip fue en primera instancia compartido desde la cuenta del usuario @DiegoArcos14, y esta fue su queja: "Montañita. Grabado hoy (10 de febrero) a las 14:38 ¿Qué es lo que desfogan al mar? Sería mucho pedirle al Ministerio del Ambiente un estudio de calidad de agua de ese estero, para saber valor del lugar y si te bañas o no".

Mira el video de @DiegoArcos14

Este diario consultó al Ministerio del Ambiente si tenía conocimiento del video. Al momento de esta publicación, la respuesta que se obtuvo es que están averiguando sobre el asunto.

Reacciones en Twitter: