"Hombre con uniforme detuvo mi auto y robó mi celular con una pistola"

Los delincuentes siguen dando duros golpes a la ciudadanía y las nuevas modalidades de robo salen a la luz. En esta ocasión robaron a un ciudadano en un semáforo. El autor del delito fue un sujeto con un uniforme que lo detuvo fingiendo hacer un operativo. Le robó su celular con un revolver.

'José' (nombre protegido) en conversación con este diario relató lo sucedido en la calle Maldonado, frente a un Centro Comercial del sur de Quito.

"Era tipo 9:30 de la noche y una persona con una chompa verde fosforescente (uniforme) estaba pasándose por los carros. Me vio, detuvo el auto, me hizo bajar el vidrio. Cuando lo iba a saludar, sacó un revolver y me pidió el celular. Le di mi teléfono y salió corriendo", contó.