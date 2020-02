Quito: 24 personas retenidas por manejar en estado de embriaguez durante le fin de semana

¡Atención! Este fin de semana se intensificaron los operativos en el norte, sur, centro y norte de Quito. Como resultado se registró 226 citaciones y 45 procedimientos. Durante este viernes 7 y sábado 8 de febrero se retuvo vehículos y se los envió a los centros de La “Y”, Calderón y Gualaquiza.

En estos operativos se detectó, entre otros, el incumplimiento de: matricula caducada (5), no portar documentos (16), conducir en estado de embriaguez (24), tener valores pendientes (2), estacionar el vehículo en lugares no permitidos (8), informalidad (1), circular con personas en lugares prohibidos del vehículo (1), motociclista sin casco homologado (1), conductor que lleva en sus brazos o sitios no adecuados a personas, animales (1), propietario de vehículo que instaló luces, faros o neblineros en sitios prohibidos del vehículo (1), motociclista que circula en sitios prohibidos (2), mal uso de la bocina (1), conductor sin cinturón de seguridad (15), conducir sin luces o con las mismas deterioradas (3), vidrios polarizados (3), conductor o acompañantes sin cinturón (7), vehículo sin placas (1), licencia caducada (2) .

Los operativos se efectuaron en las avenidas Eloy Alfaro y República, Patria y Amazonas, Velasco Ibarra y Pichincha, 6 de Diciembre y Sabanilla, sector Intervalles, avenidas Morán Valverde y Rumichaca, Mariscal Sucre y Tabiazo, Redondel de la Atahualpa, sector La Mariscal, la avenida Francisco de Orellana, entre otros.

Sanción por manejar en estado de embriaguez

Se salvó la vida de 24 personas que conducían en estado de embriaguez, quienes cometieron una contravención tipificada en el artículo 385 del Código Integral Penal (COIP).

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa equivalente a un salario básico unificado, pérdida de cinco puntos en la licencia de conducir y cinco días de privación de libertad.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, la sanción será de dos SBU, pérdida de diez puntos en la licencia de conducir y quince días de privación de libertad.

Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres SBU, la suspensión de la licencia por sesenta días y treinta días de privación de libertad.

