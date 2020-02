¿Cuándo elegirán los ecuatorianos a su nuevo presidente?

View this post on Instagram

Otto Sonnenholzner, vicepresidente del #Ecuador, confirmó su visita a #China. Dijo que decidió no suspender la visita, pese al riesgo de contraer #coronavirus. El Vicepresidente dijo que visitará este país como respaldo a una nación solidaria con Ecuador, que compra el 60% del #camarón nacional. "Mi presencia en China es un respaldo a un país que ha sido solidario con el Ecuador. Es un mercado que hoy compra el 60 % de nuestro camarón y que podría absorber fácilmente más de la mitad de nuestra pitahaya, uvilla y otros productos". Para más, visita www.metroecuador.com.ec