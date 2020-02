80 aeropuertos quedarían bajo el agua debido al cambio climático

View this post on Instagram

Y sus ciudadanos sacaron a relucir su creatividad. 😁 . El Gobierno tailandés prohibió el uso de fundas plásticas de un solo uso en tiendas y supermercados del país. La iniciativa espera reducir el consumo de plástico que acaba en el mar, y espera llegar a la prohibición total en 2021. Como vemos en las imágenes, la situación ha logrado que los ciudadanos encuentren soluciones creativas a sus necesidades. 😅 ¿Qué opinas? 🤔🤗 . – Fotos: Twitter . #Tailandia #FundasPlásticas #Plástico #CalentamientoGlobal