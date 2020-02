Un juez y abogado rompen en llanto al escuchar caso de violación y asesinato a bebé de 22 meses

El juez 53 de garantías de Bogotá- Colombia, rompió en llanto al escuchar el caso de abuso y tortura que sufrió un bebé de 22 meses de nacido por parte de Óscar Eduardo O. de 19 años, quien era la pareja sentimental de la mamá de la víctima.

El funcionario no pudo contener las lágrimas y con profundo rechazo dijo que no podía entender cómo una persona podía causarle tanto daño a un menor de tan solo 22 meses de nacido. Tanto fue su indignación y dolor que pidió que dejen de leer en su totalidad los resultados de Medicina Legal y no muestren las imágenes.

Mira el video:

“La verdad no entiendo cómo tiene la capacidad para desde el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, de golpe en golpe, acabar con la vida de un menor. No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced, si me conmueve a mí, que llevo más de 10 años aquí, no entiendo (…) Pobre víctima”, dijo el juez.

Incluso, la defensa del acusado Óscar Eduardo O. tampoco pudo contener las lágrimas y se evidencia una profunda tristeza por el caso que provocó la muerte del menor.

Al finalizar la audiencia, el Juez penal solicitó que el hombre de 19 años fuera enviado a la cárcel y lo comparó con Luis Alfredo Garavito o más conocido como "La Bestia", que violó y asesinó a casi 200 niños en Colombia. El hombre deberá responder a los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar agravada.

