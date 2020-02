Los perros pueden contraer el coronavirus canino ¿es igual al de Wuhan?

El nuevo coronavirus de Wuhan (denominado como 2019-nCoV) ha infectado a más de 20.000 personas y cobrado la vida de 426, ha encendido las alarmas sobre si este virus puede contagiarse en mascotas como perros y gatos.

Las aves, perros, gatos, como un amplio rango de mamíferos pueden contraer el coronavirus canino o CCV, pero es completamente diferente al nuevo coronavirus de Wuhan.

El coronavirus canino es una enfermedad intestinal que se puede encontrar en perros de todo el mundo. La forma de contagio es la exposición a las heces de otro can infectado. "Los filamentos virales pueden permanecer en el cuerpo y excretarse en las heces por hasta seis meses", señala la OMS.

Los cachorros son la población más susceptible debido a que tanto su sistema inmune como su aparato digestivo aún son inmaduros.

El coronavirus canino provoca una infección aguda, autolimitada, que no se cronifica. El virus se elimina por las heces, siendo la vía de contagio el contacto feco-oral y solo afecta al animal, no a las personas.

Las mascotas pueden tener estos síntomas: diarrea, pérdida de apetito, fiebre, vómitos. Es común que los perros que tienen CCV también padezcan parvovirus. Esto hará que los signos sean más severos y pueden incluir fiebre y vómitos.

Cabe recalcar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado que por el momento las mascotas no transmiten el coronavirus de Wuhan a humanos.

No obstante, los expertos en salud mundial recomendaron que “siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas”, pues esto puede protegernos de bacterias como la E.Coli y Salmonella.

Según informó MailOnline, China habría ordenado a varias comunidades que dejen de criar mascotas en sus viviendas, debido a que pueden estar infectadas por el coronavirus y por ello deben sacrificarlos para evitar la propagación del virus. Ante eso, los dueños de mascotas comenzaron a colocarle mascarillas como medida de protección.

Los propietarios temen por la salud de sus caninos, por lo que han tenido la iniciativa de colocarle tapa bocas, con la intención de que no se conviertan en agentes multiplicadores del mortal virus. PESE A QUE LA OMS DESCARTÓ LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE PERROS A HUMANOS.

#Coronavirus La OMS no tiene evidencia de que los animales de compañía puedan infectarse, con el SARS no hubo casos, pero me informan desde China que los dueños de mascotas están bajo mucha presión para que se deshagan de sus mascotas en 5 días. Las máscaras para perros agotadas. pic.twitter.com/aJexHp0HRX

— Pablo Fuente 🎙️ (@PabloFuente) February 1, 2020