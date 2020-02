Lenín Moreno pide a la Asamblea reformar la Ley de Movilidad Humana

El presidente de la República, Lenín Moreno, solicitó este 4 de febrero a la Asamblea Nacional a que acelere la aprobación de las reformas a la Ley de Movilidad Humana que fue enviada en julio de 2019. Esto, tras el asesinato de Mariana Granja en las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, norte de Quito. La Policía detuvo a un sospechoso y la Fiscalía precisó que se trata de un hombre extranjero, de 19 años, que recibió prisión preventiva.

Las reformas actualmente son tratadas en la Comisión de Relaciones Internacionales de este organismo. Desde Carondelet, el presidente se encontraba con la ministra de Gobierno, María Paula Romo y autoridades locales del país y en su intervención mencionó de forma contundente: "Lo necesitamos".

"La reforma nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos. (…) Los extranjeros que vienen a disfrutar las maravillas de este país siempre son bienvenidos. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes, no. Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado, no. Ellos no son bienvenidos. Este tema es prioritario. No hay país con cero delincuencia, es verdad. Pero podemos acercarnos si trabajamos de manera coordinada", expresó.