¿Víctimas mortales por coronavirus cumplen un perfil?

Según la última actualización, se han confirmado 20.471 casos de coronavirus, de los cuales 427 personas han fallecido. Pero, ¿qué perfil tienen quienes perdieron la vida a causa de este virus? De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China, el 80% de fallecidos son mayores de 80 años y el 75% padecían enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

La tasa de mortalidad por el coronavirus es de 2,1%, cifra menor que al casi 10% de las muertes por SARS (Síndrome respiratorio agudo grave) en 2003 donde se reportaron 8.403 contagiados y 775 muertes.

Las víctimas mortales por coronavirus tenían entre 36 y 89 años, cinco de ellas eran menores a 60. El primer fallecido por este virus respiratorio se trató de un hombre de Wuhan de 60 años que presentaba problemas de salud previos.

De acuerdo a la información Gobierno Chino, la persona más joven que ha fallecido fue un hombre de 36 años, hospitalizado el 9 de enero y dos semanas después murió de un ataque al corazón.

Entre los casos de fallecidos se encuentra un señor de 86 años que había sido operado años atrás de un cáncer de colón. Además, sufría hipertensión y diabetes.

Una mujer que también perdió la vida tenía Parkinson, hipertensión y diabetes.

Entre los más de 20.000 casos de contagiados, el más joven es un bebé de un mes y el más viejo tiene 90 años.

¡Ojo! Que una persona cumpla con el perfil, no significa que sea un signo de alarma, pero es importante tomar precauciones.

Más de 600 personas se recuperaron

Entre estos casos de recuperación hay un hombre de 35 años, un niño de diez que enfermó cuando visitaba a unos familiares en Wuhan, una pequeña de cuatro. También hay casos de trabajadores de la salud que ya fueron dados de alta.





La Organización Mundial de la Salud considera que el coronavirus no es todavía una pandemia y se puede cortar su transmisión.

La mayoría de los contagios se siguen produciendo en ese país asiático, donde ya han muerto al menos 425 personas. Otro paciente falleció en Filipinas y en Hong Kong han reportado una víctima mortal de 39 años que había viajado a Wuhan.

En 23 países ya hay casos, pero ninguno en África y Latinoamérica.

Sylvie Briand, la directora de la unidad de preparativos ante enfermedades infecciosas de la OMS menciona que "Actualmente no se transmite por el aire, sino a través de gotitas de saliva y no se contagia antes de desarrollar síntomas. Además, la OMS no tiene pruebas de que el virus esté mutando, sino que es “bastante estable”.

