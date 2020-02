Rueda del Air Canada quedó completamente destrozada tras aterrizar de emergencia

Desgastada y destrozada. Así es el aspecto de la rueda del Air Canada tras aterrizar de emergencia. Lo hizo en la pista del aeropuerto Barajas-Madrid, por problemas con una turbina. Las imágenes, de cómo quedó una rueda y parte del tren de aterrizaje, son impactantes. El vuelo con 128 pasajeros tenía como destino Toronto. Y se vio en la obligación de sobrevolar el espacio aéreo durante cuatro horas para quemar combustible, perder peso y aproximarse a tierra. Al momento de esta publicación no se conoce información sobre la causa del incidente.

El vuelo AC837, de un Boeing 767-300, aterrizó sin incidencias con una rueda y parte del tren de aterrizaje dañados. Los pasajeros y miembros de la tripulación abandonaron la nave ilesos. De hecho, a nadie han tenido que atender ni por ataques de ansiedad. Los ocupantes se reunieron con sus familiares en el aeropuerto. En declaraciones a la prensa y en mensajes en redes sociales durante el vuelo, algunos pasajeros aseguraron haber estado tranquilos.

"Estamos aún en shock, pero felices de estar a salvo". Así manifestó Brock Mierzejewski, a The Associated Press, y que estaba en el vuelo con sus padres. "Los pilotos entrenan mucho para eso, así que no hay motivo para pánico. Es más común de lo que piensa la gente". Señaló por su lado Guido Fioravantti, desde Nueva York, cuyo padre estaba en el avión.

Por otro lado, el Ministerio español de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana realiza las investigaciones del accidentes y próximamente aclarar todo lo ocurrido. Desde el lugar de aterrizaje, sus funcionarios recogieron muestras con lo que ya se ha abierto el correspondiente expediente.