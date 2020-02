Lenín Moreno dijo que las mujeres son selectivas en los casos de acoso sexual

El presidente de la República, Lenín Moreno, estuvo reunido en el encuentro con empresarios denominado "Ecuador: destino confiable de inversiones" en Guayaquil, donde dio declaraciones polémicas sobre las denuncias por acoso sexual que hacen las mujeres, donde al parecer insinuó que ella protestan dependiendo el aspecto de quien las acosa.

"Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas, en el acoso. Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso", declaró el mandatario.

No, el acoso no solo se denuncia cuando viene de alguien “feo”, como dijo el presidente Lenín Moreno. Este tema no debe ser motivo de chiste, porque de allí se derivan casos de violencia sexual y hasta femicidios, en el peor escenario.pic.twitter.com/h0u4OHniwx

