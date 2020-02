¿Comunidad asiática en Ecuador siente 'rechazo' ante caso sospechoso de coronavirus?

Si viajas en bus hacia el trabajo y a tu lado se sienta un ciudadano chino ¿qué harías? Si estás caminando en la calle y junto a ti está una persona con rasgos asiáticos ¿te alejarías? Posiblemente tu respuesta sea "sí" en ambos escenarios por el coronavirus de Wuhan que tiene en alerta al mundo. En Ecuador se espera conocer los resultados ante un primer caso de sospecha.

¿Será que hay personas 'paniqueadas' por el virus? Esta pregunta surgió luego de escuchar a conocidos decir que si ven a un chino salen corriendo. Y si está tosiendo, más. De hecho, en una sala de reuniones si alguien estornuda le dicen: "tienes coronavirus".

"Si vas hablar con un chino colócate un tapaboca". "Si vas a un local chino, pregúntale si ha viajado a su país". "No comerás chifa, uno nunca sabe". Oír eso y, cosas peores, me indignó y me cuestioné ¿eso es xenofobia?

Mejor ni hablar de los memes que difunden en redes. Claro, que no todo el mundo ha empleado actitudes como las que he descrito, pero al menos las personas que me rodean sí. "Yo de vos, no me sentara en esa silla. En ese puesto se sentó mi amiga y ella viajó en el avión junto a una china". Hasta yo vi la foto que le tomó a la señora; por cierto tenía mascarilla.

¿Por qué hay quienes creen que todos los asiáticos que están en el país tienen coronavirus? A un grupo de conocidas que estaban reunidas en el mismo espacio les pregunté "¿qué harían si ven a un chino?". "¡Ay no! qué miedo", me respondieron.

Estos comentarios y reacciones despertaron en mí saber cómo se siente un ciudadano asiático en Ecuador, en plena coyuntura del coronavirus. Conversé con un profesor taiwanés radicado en Quito desde hace 24 años. Él me contó que sí ha sentido cierto rechazo.

"Yo estaba en el Centro Histórico de Quito y pude darme cuenta que algunas personas hablaban entre sí; como murmurando que estoy contagiado por el virus. En un restaurante me di cuenta que me miraban como si tuviese algo extraño. Entiendo a qué se refieren con ese tipo de actitudes". Fue su testimonio, queriendo proteger su nombre.

También me comentó que la comunidad que los representa instó a los residentes a tomar medidas de prevención. ¿Creen que ese rechazo no afecta? "No he viajado a mi país, Taiwán, donde han confirmado nueve casos", agregó el profesor.

¿Entonces podría estar sucediendo algo? Luego que un medio nacional publicara que los restaurantes de comida china "han bajado las ventas" -y lo coloco en comillas porque no puedo afirmar ello- caminé un par de cuadras hasta encontrar un chifa. En mi trayecto del mediodía, desde La Y hasta la avenida Mariana de Jesus (norte de Quito), observé dos locales cerrados.

Metro Ecuador

Las preguntas que escribí en el primer párrafo se las hice a dos amigos ecuatorianos. El primero me dijo que ayer vio en la calle a un chino y se alejó. "No es que lo estoy rechazando, es una manera de protegerme porque no sé si recién llegó a Ecuador". En cambio, el otro me dijo que no se deberían tomar ese tipo de conductas. "Yo hoy estaba en el bus junto a una señora asiática y mi trato hacia ella fue normal".

Durante mi recorrido y haciéndome varias preguntas de por qué no estaban abiertos aquellos chifa vi un almacén de ropa que era atendido por un chino. Sin miedo alguno me le acerqué para tratar de entrevistarlo, así como hice con el profesor de Taiwán. "¿Usted me va a comprar una prenda? Mi único interés es ese", fue lo que me dijo el hombre al interior de la boutique ubicada en la Av. Amazonas.

Fue completamente entendible que el ciudadano chino no quisiera responder, que por cierto hablaba perfecto español. No me rendí fácil y a tres cuadras más vi una tienda de venta de cerámicas y objetos de feng shui. Dos chinos eran los que atendían al público. Mi objetivo fue conversar con ellos pero manifestaron que no dominaban mi idioma y ni con el traductor de Google se pudo llegar a algo.

Tal vez estos testimonios no son suficiente para decir que la comunidad asiática se siente rechazada. Pero eso fue lo que viví este 31 de enero de 2020. Al momento en que publiqué esta nota se supo que el número de fallecidos por el virus se elevó a 170 y 7.711 casos confirmados. De hecho, algo que me llamó aún más la atención es que 124 personas en China ya superaron la enfermedad y fueron dadas de alta, como lo cita agencia EFE.

Publicaciones anteriores de medios ecuatorianos reseñan que se estiman que la colonia china en Ecuador está compuesta por 70.000 residentes. En mi búsqueda constaté que la migración procedente de ese país llegó a finales de 1800, ubicándose en algunas provincias de la Costa ecuatoriana.

Para conocer aún más datos conversé con Fidel Cheng, primer secretario de la oficina comercial de Taipei. Dijo que hay aproximadamente 500 residentes en Ecuador y en 100 Quito que pertenecen a la comunidad taiwanesa. "A ellos se les ha instado a informarse, sobre el coronavirus, a través de canales oficiales".

¿Paranoia mundial?

La "carencia" de una cura al coronavirus y su facilidad para contagiarse ha provocado paranoia en las personas, específicamente en habitantes de China. Un taxista en esa nación tomó la decisión de bajar a un pasajero y, posteriormente llamar a la policía, al enterarse que el hombre regresaba de Wuham. El sujeto llevaba una mascarilla y en repetidas ocasiones le dio tos. Durante el video, captado por la cámara de seguridad del automotor, el joven se nota nervioso ante las constantes preguntas del taxista.