Rafael Correa arremete contra su hermano Fabricio, pese a que no declarará contra él

El expresidente Rafael Correa mostró su molestia frente a las declaraciones de su hermano Fabricio Correa, en contra de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia en el régimen de Rafael Correa.

Fabricio Correa demandó a Alexis Mera en 2008 y lo acusó de "dar órdenes e instrucciones a sus colaboradores para que se realicen gestiones ante los jueces de los casos en lo que tenía algún intereses y/o altos funcionarios para que se paguen favores".



Ante esto, Rafael Correa se pronunció en su cuenta de Twitter para defender a Mera y tachó de represalia a lo actuado por su hermano. "Todo el problema es que Alexis Mera le ganó todos los juicios que puso contra el Estado, por los ilegales contratos que hizo a mis espaldas", dijo.

¡Fabricio Correa hablando de corrupción!🤦🏻‍♀️

¡Y la prensa, como siempre, dándole cabida!

Todo el problema es que Alexis Mera le ganó TODOS los juicios que puso contra el Estado, por los ilegales contratos que hizo a mis espaldas

Alexis es una persona honesta. Defenderemos la verdad https://t.co/nHPOu1DLQD — Rafael Correa (@MashiRafael) January 29, 2020

Fabricio Correa no declarará contra su hermano

“Es muy importante decir que no voy asistir, porque me asiste el derecho constitucional de no declarar contra mi hermano”.

“Siempre colaboro con la Fiscalía. Mi declaración fue sacada de contexto, se mal interpretó y se usó como elemento de convicción como si yo atestiguara contra mi hermano y no fue así”, sentenció Fabricio.