6 000 pasajeros retenidos en crucero por temor al coronavirus

Un crucero italiano con más de 6,000 pasajeros a bordo quedó varado en el muelle de Civitavecchia, cerca de Roma, el jueves, por temor a un brote de coronavirus a bordo.

Según los informes, una pareja china a bordo de la Costa Smeralda cayó con fiebre, lo que generó temores entre los pasajeros. Nadie puede desembarcar hasta que se hayan realizado controles médicos.

El transatlántico ha visitado esta semana la ciudad francesa de Marsella y los puertos españoles de Barcelona y Palma de Mallorca antes de atracar el jueves en Civitavecchia, al norte de Roma.

No se ha permitido a nadie abandonar el barco en tanto se realizan los controles médicos para comprobar si la pareja es portadora del coronavirus, potencialmente mortal, dijo el portavoz de la compañía.

Alemania es el segundo país europeo después de Francia en tener casos confirmados de coronavirus, el virus similar a la gripe que se detectó por primera vez en Wuhan. Solo en China, se confirmó que 7.711 personas contrajeron la enfermedad respiratoria, que ya se cobró la vida de 170 personas.

Origen

Los coronavirus son virus zoonóticos, es decir, se originan en animales y de allí saltan al ser humano bien por consumo de carne, contacto, por vía aérea u otras formas de transmisión.

El coronavirus causante del SARS se originó en civetas, un pequeño mamífero salvaje similar a un gato, y el MERS, en dromedarios.

Por ahora no está claro el origen del 2019-nCoV, pero el jefe del equipo chino de expertos que lo investiga, el reputado neumólogo chino Zhong Nanshan, afirmó que el virus es muy similar a uno encontrado en murciélagos en 2017, aunque no habría llegado directamente a los humanos: habría un animal "intermediario" que por ahora no se ha identificado.