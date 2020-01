TikToker se hizo pasar por médico infectado con el coronavirus

Las redes sociales se han convertido en el principal canal de información, pero con ello trae consigno a bromistas y las típicas fake news. Un usuario de Tik Tok, aprovechó la coyuntura del coronavirus a nivel mundial para hacerse pasar por un doctor y analizar dos muestras de sangre.

En la grabación se aprecia como en un presunto laboratorio, él analiza la sangre de un infectado y la compara con la de una persona sana. Ahí se observa como “supuestamente” una persona contagiada tendría un color más oscuro en su plasma.

Recordar, que la sangre solo cambia de color debido al hierro que poseen nuestros hematíes, responsable de la pigmentación de la hemoglobina. Cuando nuestra sangre se derrama a consecuencia de una herida y esta sale al exterior, el hierro oxida al tener contacto con el aire.

Video

"Esto es del paciente cero, el que tratamos ayer. Todavía no lo he abierto. Voy a verterlo sobre un poco de papel y mostrárselo. Pero me parece que esto no tiene buen aspecto. Algo no está bien con esta sangre", dijo.

Según declaraciones de la periodista de investigación Shaena Montanari, el hombre aseguró, en su perfil, que está infectado del peligroso coronavirus. Por su parte, todos los videos de su cuenta fueron eliminados y ahora no están disponibles.

Tik Tok tomó esta decisión debido a las críticas de los internautas, estos lo acusaban de sembrar el pánico. "Esto está haciendo que la gente con ansiedad como yo […] entre en pánico", dijo una usuaria respecto a los videos.

A principios de enero, la empresa actualizó sus reglas para evitar la difusión de datos falsos a través de la plataforma. "Eliminamos la información errónea que puede causar daño a la salud de individuos o, de manera más amplia, a la seguridad pública”, sentenció.