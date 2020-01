Fabricio Correa no estará presente en el juicio contra su hermano

Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa Delgado, indicó que el viernes 31 de enero no declarará contra su hermano en el juicio por Caso Sobornos.

“Es muy importante decir que no voy asistir, porque me asiste el derecho constitucional de no declarar contra mi hermano”.

“Siempre colaboro con la Fiscalía. Mi declaración fue sacada de contexto, se mal interpretó y se usó como elemento de convicción como si yo atestiguara contra mi hermano y no fue así”, sentenció Fabricio.

Correa llegó este miércoles a la Fiscalía para reconocer su firma en la denuncia por el delito de cohecho que colocó en 2019. Él había señalado que el 07 de junio del pasado año aportó documentos de varios correos electrónicos del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

En los documentos aparecía Mera dando órdenes e instrucciones a sus colaboradores para que se realicen gestiones ante los jueces de los casos en lo que tenía algún intereses y/o altos funcionarios para que se paguen favores.

Juicio contra Rafael Correa

El exprimer mandatario enfrentará este viernes la audiencia de juzgamiento dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016, que entre los 21 elementos de convicción que ha determinado la Fiscalía está el liderazgo de una organización delictiva impulsada desde el Gobierno.

Diana Salazar, fiscal, apunta que Correa era el "líder" de una bien estructurada organización delictiva dedicada a recibir dineros a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.

Ella recordó que el elemento de convicción 80, refleja un deposito de USD 6000 en una cuenta corriente de mayo de 2014, y el 81 que recoge la ampliación de la versión de Francoise Villalba.