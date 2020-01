Nuevo sismo de 6,1 se registró cerca de las Islas Caimán

Una réplica de magnitud 6.1 tuvo lugar al sur de Cuba, una hora después del terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter que sacudió Jamaica. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el nuevo temblor se ubicó a 53 km al sudoeste del mismo lugar.

Debido al primer movimiento telúrico de este martes en el mar Caribe, se produjeron varios agujeros en el suelo de islas Caimán. Las imágenes fueron subidas por usuarios a través de redes sociales.

Alright… this is getting serious now pic.twitter.com/Vn0FsoRvDb

— Ayo FroGadd (@shansz_) January 28, 2020