Cancillería descarta que ecuatorianos en China tengan el coronavirus

The New York Times confirmó este 21 de enero de 2020 que una persona en Washington está infectada con el #coronavirus de #China, más conocida como la nueva neumonía de #Wuhan. Según el medio, el hombre contagiado experimentó los primeros síntomas al regresar de viaje de Wuhan. La semana pasada fue ingresado al hospital con un cuadro de neumonía y el pasado lunes 20 de enero se confirmó que estaba infectado con la nueva cepa de coronavirus. Por su parte, el presidente de #México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que dos casos se registraron en el país, de los cuales uno fue descartado y el otro aún está en observación. El nuevo virus ha terminado con la vida de 17 personas y mantiene a otras 441 infectadas hasta el momento. Para más, visita www.metroecuador.com.ec