Aumentan a 56 los muertos y a 1.975 los contagiados por coronavirus en China

#China está construyendo a marchas forzadas un hospital con 1.000 camas para tratar a los pacientes infectados por el #coronavirus, enfermedad que ha matado a 26 personas, enfermó a cientos más y provocó el aislamiento sin precedentes de varias ciudades, durante el feriado nacional más importante del año. La construcción del nuevo centro hospitalario busca “abordar la insuficiencia de los recursos médicos existentes”, según explicaron las autoridades de #Wuhan este viernes, agregando que seguirá el modelo del hospital Xiaotangshan que se habilitó en #Beijing durante un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS por sus siglas en inglés). El inmueble, que será una estructura prefabricada ubicada en una parcela de 25.000 metros cuadrados, estará listo el 3 de febrero, es decir, 10 días. Para más, visita www.metroecuador.com.ec