Impactantes imágenes de la tormenta 'Gloria' en España que dejó cuatro muertos

La tormenta 'Gloria' comienza a remitir este martes en España, donde dejó un total de cuatro muertos y olas de 14 metros en zonas costeras, mientras que el viento y la nieve causaron daños y afectados en amplias zonas del país.

Doscientas carreteras afectadas por la nieve, cortes de luz e inundaciones en varias regiones del país y 100.000 alumnos sin clase en Cataluña es el balance de hoy de este temporal, que comenzó el domingo.

Desde entonces, Gloria causó acumulaciones de lluvia de hasta 567 litros por metro cuadrado vientos de 144 kilómetros por hora y temperaturas de 11 grados bajo cero en algunos puntos.

"Sea foam fills streets in Spain after deadly storm Gloria hits the country" https://t.co/uXPtbJxCtl

