Ministerio de Salud descarta nueva neumonía de China en Ecuador

El director Nacional Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Alfredo Olmedo, afirmó que en Ecuador no existen casos de coronavirus, la nueva neumonía de China.

Se trata de una nueva cepa que fue descubierta en la ciudad central de Wuhan, en China. Su aparecimiento generó alarma en Asia debido a que está relacionada con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés).

Este mertes 21 de enero, se confirmó la muerte de tres personas más (en total 6) producto de este mal respiratorio en Asia. Ante eso, el Ministerio de Salud de Ecuador dijo que mantiene su atención ante el avance de esta enfermedad, que no debe ser confundida con una influenza o gripe.







Publicidad







Los expertos le han llamado 2019 N-COV y hay 27 casos confirmados en Asia y de esta nueva cepa se están haciendo estudios para ver su letalidad y la forma de transmisión, explicó Olmedo.

Los síntomas del coronavirus o la nueva neumonía no son similares a los de una gripe común, influenza o neumonía. Para lograr reconocerla, las personas tienen dificultad para respirar, por lo que debe ser hospitalizada y recibir oxígeno.

China soporta una temporada fría y con esto, el número de enfermedades respiratorias como la neumonía común llegó a los 3 100 casos, en la primera semana de enero.

🇹🇼🇨🇳 Taiwán ha reportado el primer caso de coronavirus convirtiéndose en el quinto país afectado, tras China, Japón, Tailandia y Corea del Sur. Las autoridades han pedido calma y han activado protocolos de seguridad como la preparación de 1000 camas en hospitales. pic.twitter.com/cdthOBMew0 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 21, 2020

Hasta estos días se ha reportado un descenso y ha alcanzado los 2.000 casos. También hay casos de influenza, que ha llegado a más de 200, entre noviembre del 2019 y enero del 2020.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó no restringir los viajes desde y hacia países asiáticos; no realizar tamizajes y no limitar el comercio entre naciones.

Te puede interesar: