Pornhub: sordo presentó demanda a la página por carencia de subtítulos en los videos

Un joven estadounidense sordo realizó una demanda contra el popular sitio web para adultos Pornhub. La exigencia por parte del hombre se debe a la falta de subtítulos en los videos que ofertan en la plataforma.

Yaroslav Suris alegó que esto impide a las personas sordas o con problemas de audición disfrutar del contenido de la plataforma. Él explicó que la ausencia de subtítulos no les permite seguir las conversaciones previas a la acción.

“Es un acto discriminatorio, es una violación a los derechos bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacitadas de 1990”, señaló. Él pide una indemnización por daños y perjuicios, incluso solicitó que la justicia estadounidenses imponga contra Pornhub sanciones civiles y multas.

Respuesta de la página

Corey Price, vicepresidente de Pornhub, aclaró que “aunque generalmente no hacen comentarios sobre demandas activas, les gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que tienen una categoría de subtítulos cerrados".

Esta no es la primera vez que ocurre demandas de este tipo, no solo enfocadas a sitios de pornografía. Fox News y New York Post han recibido reclamos por la falta de elementos que favorezcan a las personas con discapacidades.

Durante 2019 Pornhub recibió un total de 42 mil millones de visitas; con un promedio de 80 mil usuarios ingresando por minuto. Además, se cargaron 6,83 millones de nuevos videos para generar un total de 762,041 GB transferidos por hora.

Esto quiere decir, que más o menos cada nueve minutos se subía suficiente contenido para cubrir 24 horas completas de porno. Aún así los visitantes no pasan tanto tiempo en la plataforma, el promedio mundial es de 10 minutos con 28 segundos.